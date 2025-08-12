अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अच्छे संबंध हैं (फाइल तस्वीर)

चीन पर मेहरबान डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ लागू करने की समयसीमा 90 दिनों के लिए और बढ़ाई

लेखन गजेंद्र 10:26 am Aug 12, 202510:26 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर मेहरबान हैं। उन्होंने चीन पर टैरिफ लागू करने की समयसीमा को एक बार फिर 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह 9 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बताया, 'मैंने अभी-अभी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चीन पर टैरिफ निलंबन को और 90 दिनों के लिए बढ़ा देगा। समझौते के अन्य सभी तत्व अपरिवर्तित रहेंगे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'