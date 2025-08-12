चीन पर मेहरबान डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ लागू करने की समयसीमा 90 दिनों के लिए और बढ़ाई
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर मेहरबान हैं। उन्होंने चीन पर टैरिफ लागू करने की समयसीमा को एक बार फिर 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह 9 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बताया, 'मैंने अभी-अभी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चीन पर टैरिफ निलंबन को और 90 दिनों के लिए बढ़ा देगा। समझौते के अन्य सभी तत्व अपरिवर्तित रहेंगे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'
समझौता
टैरिफ समयसीमा बढ़ाने से क्या होगा फायदा?
व्हाइट हाउस ने कहा कि टैरिफ समयसीमा बढ़ाने से दोनों देशों को व्यापार असंतुलन को दूर करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर बातचीत करने का समय मिल जाएगा। इसके अलावा चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 145 प्रतिशत तक बढ़ने से और अमेरिकी वस्तुओं पर चीनी टैरिफ 125 प्रतिशत तक बढ़ने से रुक गया है। अभी अमेरिका अपने देश में आने वाले चीनी सामानों पर 30 प्रतिशत और चीन अपने देश में अमेरिकी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाता है।
बैठक
जिनेवा में टैरिफ 90 दिन बढ़ाने पर बनी थी बात
अमेरिका और चीन के बीच जिनेवा में मई में टैरिफ को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष बातचीत के लिए 90 दिनों के विराम पर सहमत थे। जुलाई के अंत में दोनों देशों फिर स्टॉकहोम में मिले। हालांकि, उस समय किसी नए समझौते की घोषणा नहीं की गई थी। सोमवार को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा था कि वे अच्छे से काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति जिनपिंग से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं।