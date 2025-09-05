अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन बोले- ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे संबंध अब खत्म

बयान ट्रंप और मोदी का रिश्ता खत्म होना एक सबक- बोल्टन ब्रिटिश मीडिया पोर्टल LBC पर बोल्टन ने कहा, "मुझे लगता है कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ अपने निजी संबंधों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अगर उनके व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं, तो अमेरिका-रूस के भी अच्छे संबंध होंगे। जाहिर है, ऐसा नहीं है।" उन्होंने कहा, "ट्रंप के मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है अब वह रिश्ता खत्म हो गया है, और यह सभी के लिए सबक है।"

चेतावनी कीर स्टार्मर को भी सचेत किया ट्रंप के पूर्व सहयोगी बोल्टन जो अब उनकी नीतियों के आलोचक हैं, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर समेत अन्य नेताओं को भी सचेत किया। उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, कीर स्टार्मर के ट्रंप के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध अस्थायी लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह आपको उनके सबसे बुरे निर्णय से नहीं बचा पाएगा।" बोल्टन ने स्टार्मर का जिक्र आगामी 17-19 सितंबर तक ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा को लेकर किया है। स्टार्मर फरवरी में व्हाइट हाउस आए थे।

चिंता व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका संबंधों को पीछे धकेला बोल्टन ने आगे कहा, "व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत के बीच बने संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। बीजिंग ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है। भारत के प्रति ट्रंप के व्यवहार ने अमेरिका के वर्षों के द्विदलीय प्रयासों को विफल कर दिया है। मुझे लगता है कि इसे फिर से उलटा जा सकता है, लेकिन यह बुरा दौर है।"

पहचान 2018 से 2019 तक ट्रंप के NSA थे बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में बोल्टन अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक NSA थे। वे अक्सर पूर्व राष्ट्रपति की विदेश नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। अब वे उनके आलोचक नजर आते हैं। अगस्त में ट्रंप द्वारा नियुक्त संघीय जांच ब्यूरो (FBI) निदेशक काश पटेल के आदेश पर संघीय एजेंटों ने मैरीलैंड निवास और वाशिंगटन कार्यालय पर छापा मारा था।