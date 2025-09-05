इजरायली सेना ने गाजा के 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण किया (फाइल तस्वीर)

इजरायली सेना का दावा- गाजा शहर के 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण, बढ़ाया जाएगा हमला

लेखन गजेंद्र 09:22 am Sep 05, 202509:22 am

क्या है खबर?

इजरायली सेना ने गुरुवार को दावा किया कि गाजा शहर के 40 प्रतिशत शहर पर उसका नियंत्रण हो गया है, वह आने वाले दिनों में हमलों को और तेज करेगा। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने रॉयटर्स से इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सेना ने जीतून और शेख राडवान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। डेफ्रिन ने कहा कि लगातार हमास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका हर जगह पीछा करेंगे।