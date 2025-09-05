LOADING...
इजरायली सेना का दावा- गाजा शहर के 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण, बढ़ाया जाएगा हमला
इजरायली सेना ने गाजा के 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण किया (फाइल तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Sep 05, 2025
09:22 am
इजरायली सेना ने गुरुवार को दावा किया कि गाजा शहर के 40 प्रतिशत शहर पर उसका नियंत्रण हो गया है, वह आने वाले दिनों में हमलों को और तेज करेगा। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने रॉयटर्स से इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सेना ने जीतून और शेख राडवान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। डेफ्रिन ने कहा कि लगातार हमास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका हर जगह पीछा करेंगे।

हमास का नियंत्रण समाप्त होने के बाद खत्म होगा युद्ध- डेफ्रिन

डेफ्रिन ने आगे कहा कि इजरायल का युद्ध अभियान तभी समाप्त होगा जब हमास का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और इजरायली बंधकों को वापस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा है कि गाजा के भविष्य की योजना के बिना, इजरायल को सैन्य शासन लागू करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के कुछ दक्षिणपंथी सदस्य भी गाजा में बस्तियों को दोबारा स्थापित करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि, नेतन्याहू सहमत नहीं हैं।

गाजा पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी

इजरायली सेना ने 10 अगस्त से गाजा पर नवीनतम हमला शुरू किया है, जो हमास लड़ाकों को खत्म करने का अभियान बताया जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को इजरायली हमलों में शहर में 30 से अधिक लोग, जबकि गाजा पट्टी में कम से कम 64 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जीतून, सबरा, तुफ़ा और शेजिया ज़िलों में हमले हो रहे हैं और टैंक शेख़ रादवान क्षेत्र में घुस गए हैं।