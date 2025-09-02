पूर्व अमेरिकी NSA बोले- ट्रंप ने पाकिस्तान से पारिवारिक कारोबार के लिए भारत से संबंध बिगाड़े

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जेक सुलिवन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के समय तैनात रहे पूर्व अधिकारी और वकील सुलिवन ने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने को ट्रंप की विदेश नीति के सबसे कम प्रचारित पहलुओं में से एक बताया।

बयान क्या बोले सुलिवन? सुलिवन ने मीडासटच यूट्यूब चैनल पर साक्षात्कार के दौरान कहा, "दशकों से, अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया। एक ऐसा देश जिसके साथ हमें प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और चीन के रणनीतिक बहाव का मुकाबला करने के मामले में एकजुट होना चाहिए। इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई। अब, पाकिस्तान का ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदे के कारण, ट्रंप ने भारतीय संबंधों को दरकिनार कर दिया।"

चिंता जो भारत के साथ हुआ वह अन्य देशों के साथ भी हो सकता है- सुलिवन सुलिवन ने आगे कहा, "यह एक बड़ा रणनीतिक झटका है क्योंकि एक मजबूत भारत-अमेरिका साझेदारी हमारे मूल हितों की पूर्ति करती है। इसके कारण, दुनिया का हर देश, चाहे वह जर्मनी हो, जापान या कनाडा, इस स्थिति को देखकर कहेगा कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और इससे आपके इस विचार को बल मिलता है कि आपको अमेरिका के खिलाफ बचाव करना है। अमेरिका से भरोसा टूटना, दीर्घावधि में अमेरिकी लोगों के हित में नहीं है।"