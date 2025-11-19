अमेरिका रूस के साथ मिलकर यूक्रेन शांति समझौते पर काम कर रहा है (फाइल तस्वीर)

यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश, रूस के साथ 28-सूत्रीय योजना पर काम कर रहा अमेरिका

लेखन गजेंद्र 09:31 am Nov 19, 202509:31 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अंतिम कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए ट्रंप प्रशासन रूस के साथ 28-सूत्रीय योजना पर काम कर रहा है। एक्सियोस ने रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप की 28-सूत्रीय योजना गाजा में 20-सूत्रीय शांति समझौते के प्रयास से प्रेरित है। रूस इस योजना से काफी उम्मीद लगाए है, जबकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय समर्थक की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।