यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश, रूस के साथ 28-सूत्रीय योजना पर काम कर रहा अमेरिका
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अंतिम कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए ट्रंप प्रशासन रूस के साथ 28-सूत्रीय योजना पर काम कर रहा है। एक्सियोस ने रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप की 28-सूत्रीय योजना गाजा में 20-सूत्रीय शांति समझौते के प्रयास से प्रेरित है। रूस इस योजना से काफी उम्मीद लगाए है, जबकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय समर्थक की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
योजना
28-सूत्रीय योजना को 4 श्रेणियों में बांटा गया
रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के 28 बिंदुओं को 4 सामान्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें यूक्रेन में शांति, सुरक्षा की गारंटी, यूरोप में सुरक्षा और रूस-यूक्रेन के साथ भविष्य में अमेरिका के संबंध शामिल है। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह योजना पूर्वी यूक्रेन में क्षेत्रीय नियंत्रण जैसे विवादास्पद मुद्दों पर कैसे विचार करती है, जहां रूसी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्रेमलिन की मांग की तुलना में बहुत कम भूमि पर उनका नियंत्रण है।
परामर्श
ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के कंधे पर जिम्मेदारी
यूक्रेन शांति समझौता की योजना पर राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव के साथ व्यापक चर्चा की है। दिमित्रिएव रूस के संप्रभु धन कोष का संचालन करते हैं और यूक्रेन पर कूटनीति में भी गहराई से शामिल हैं। उन्होंने 24-26 अक्टूबर को मियामी में विटकॉफ और ट्रंप की टीम के सदस्यों के साथ मुलाकात की थी। दिमित्रिएव ने इस समझौते की सफलता की संभावना जताई है।