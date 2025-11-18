संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना पर सहमत, हमास ने शर्तें खारिज की

मतदान चीन और रूस ने नहीं किया मतदान UNGC में प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस और सोमालिया समेत 13 देशों का समर्थन मिला है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि, चीन और रूस मतदान से दूर रहे। परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को प्रस्तावित शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो गाजा के पुनर्निर्माण-आर्थिक स्थिरीकरण का निर्देशन करने के लिए एक अंतरिम निकाय है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल हथियारों को निष्क्रिय करने और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम करेगा।

विरोध हमास ने शर्तों का विरोध किया हमास ने UNGC के फैसले को खारिज कर दियाऔर कहा कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल है। उसने गाजा पर 'अंतरराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप' थोपने का आरोप लगाया है। समूह ने स्थिरीकरण बल को सशस्त्र समूहों को बेअसर करने का निर्देश देने वाले प्रावधानों की तीखी आलोचना की। हमास ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय सेना को गाजा के अंदर प्रतिरोध निरस्त्र करने समेत कार्य और भूमिकाएं सौंपना तटस्थता को खत्म करता है।"