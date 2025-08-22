अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 5.5 करोड़ वीजा की समीक्षा में जुटा, वापस भेजे जाएंगे
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन अमेरिकी वीजा रखने वाले 5.5 करोड़ लोगों की समीक्षा में जुट गया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह वैध अमेरिकी वीजा वाले लोगों की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी तरह का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वीजाधारक उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है तो उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा।
बयान
किस आधार पर रद्द किया जा सकेगा वीजा?
ट्रंप प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि विदेश विभाग का कहना है कि लोगों को अमेरिका में रहने की अनुमति देने वाले वीजा को तब रद्द कर दिया जाएगा, जब वे 'निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते हैं या आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं। इसके अलावा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने या किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के संकेत मिलने पर भी वीजा रद्द होगा।
असर
किस पर पड़ेगा असर?
ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालते ही निर्वासन की कार्रवाई कड़ी की है। इसी क्रम में यह समीक्षा हाल के अमेरिकी इतिहास में वीजा प्रवर्तन के सबसे बड़ा प्रयास है। इसका असर छात्रों और कामगारों से लेकर पारिवारिक वीजा धारकों और पर्यटकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर पड़ सकता है। विदेश विभाग ने कहा, "हम अपनी जांच में सभी उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा करते हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन, आव्रजन रिकॉर्ड या कोई अन्य जानकारी शामिल है।"