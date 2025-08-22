अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 5.5 करोड़ वीजा की समीक्षा में जुटा, वापस भेजे जाएंगे

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 5.5 करोड़ वीजा की समीक्षा में जुटा

लेखन गजेंद्र 09:42 am Aug 22, 202509:42 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन अमेरिकी वीजा रखने वाले 5.5 करोड़ लोगों की समीक्षा में जुट गया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह वैध अमेरिकी वीजा वाले लोगों की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी तरह का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वीजाधारक उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है तो उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा।