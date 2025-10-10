LOADING...
फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी
फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया (फाइल तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Oct 10, 2025
09:01 am
क्या है खबर?

फिलीपींस एक बार फिर जोरदार भूकंप से धर्रा गया। शुक्रवार सुबह दक्षिण-पूर्वी तट पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप मिंडानाओ द्वीप के पूर्वी हिस्से में आया है, जो राजधानी दावाओ से लगभग 123 किलोमीटर दूर था। भूकंप 58 किलोमीटर की गहराई पर था, जबकि फिलीपींस की एजेंसी ने 10 किलोमीटर बताया है। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

भूकंप

आ सकती है सुनामी 

फिलीपींस ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान (फिवोल्क्स) ने बतााय कि विनाशकारी सुनामी की आशंका है और लहरों की ऊंचाई जानलेवा हो सकती है। संस्थान ने पूर्वी तथा दक्षिणी फिलीपींस के तटीय इलाकों के लोगों को निकलने की सलाह दी है। फिवोल्क्स ने भूकंप की तीव्रता 7.6 बताई है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने 1-3 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई है, जबकि इंडोनेशिया के कुछ तटों के साथ-साथ द्वीपीय देश पलाऊ में 1 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं।

असर

इंडोनेशिया तक असर

दावाओ ओरिएंटल के गवर्नर एडविन जुबाहिब ने स्थानीय प्रसारक DZMM को बताया कि भूकंप के बाद कुछ इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। भूकंप बहुत जोरदार था। लोग मॉल और घरों से बाहर निकल आए। इस बीच इंडोनेशिया में भी भूकंप के झटके लगे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और असत्यापित जानकारी फैलाने या उस पर विश्वास करने से बचने का आग्रह किया है। भूकंप के कारण कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

भूकंप

1 अक्टूबर को आए भूकंप में हुई थी 72 मौत

फिलीपींस में इससे पहले 1 अक्टूबर को सेबू प्रांत के तटीय शहर बोगो में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे बड़ी-बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई थीं। उस समय भूकंप से मरने वालों की संख्या 74 बताई जा रही थी, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हैं। दूसरी तरफ, मध्य फ़िलीपींस में भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान भी आया है, जिसने बुआलोई के छोटे द्वीपों पर कहर बरपाया और कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है।

ट्विटर पोस्ट

स्कूल में भूकंप

ट्विटर पोस्ट

भूकंप का दृश्य

जानकारी

जोखिम वाले देशों में शामिल है फिलिपींस

विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित फिलीपींस, दुनिया के सबसे अधिक आपदा वाले जोखिम देशों में शामिल है। यहां नियमित रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और हर साल लगभग 20 टाइफून और उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं।