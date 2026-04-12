अमेरिका का दावा- होर्मुज से 2 जंगी जहाज गुजरे; ईरान ने दी गंभीर परिणाम की चेतावनी

अमेरिका ने कहा है कि उसके 2 जंगी जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया है। कथित तौर पर ये जंगी जहाज होर्मुज में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने के अभियान में जुटे हैं। हालांकि, ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि होर्मुज पर पूरी तरह उसका नियंत्रण है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, एक अमेरिकी सैन्य जहाज ने होर्मुज को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरानी सेना ने उसे खदेड़ दिया।

अमेरिका अमेरिका ने कहा- होर्मुज में नया रास्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू की अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर बताया कि 2 जंगी जहाजों- USS फ्रैंक ई पीटरसन और USS माइकल मर्फी ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया है। केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि आज हमने एक नया मार्ग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है और हम जल्द ही इस सुरक्षित मार्ग को समुद्री उद्योग के साथ साझा करेंगे, ताकि व्यापार का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

ईरान IRGC ने कहा- ऐसी कोशिशों से सख्ती से निपटेंगे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने चेतावनी दी है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी सैन्य पोत को कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। IRGC नौसेना कमान ने कहा कि जलडमरूमध्य के प्रबंधन का उसे पूर्ण अधिकार है और ऐसे किसी भी प्रयास से वह सख्ती से निपटेगी। IRGC ने यह भी कहा कि केवल नागरिक जहाजों को ही होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, वह भी खास शर्तों के साथ।

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बातचीत ईरान ने युद्धपोत को दी चेतावनी, रेडियो संदेश आया सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अमेरिकी जहाजों को IRGC ने चेतावनी दी थी। IRGC की ओर से भेजे गए रेडियो संदेश को पास से गुजर रहे एक नागरिक जहाज ने रिकॉर्ड कर लिया। इसमें IRGC ने कहा, "यह आखिरी चेतावनी है। यह आखिरी चेतावनी है।" जवाब में अमेरिकी जहाज ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आवागमन जारी है। मेरा इरादा आपको चुनौती देने का नहीं है और मैं सरकार के युद्धविराम नियमों का पालन करने का इरादा रखता हूं।"

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