अमेरिका के कैलिफोर्निया में मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त (तस्वीर: एक्स/@916times)

अमेरिका: कैलिफोर्निया में बीच हाईवे पर मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल

क्या है खबर?

अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा सैक्रामेंटो शहर में हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हेलिकॉप्टर ने बच्चों के अस्पताल से उड़ान भरी थी और अचानक हाईवे के बीच आकर गिर गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान से धुआं निकलते दिख रहा है। हेलीकॉप्टर के आसपास वाहन दिखाई दे रहे हैं। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है।