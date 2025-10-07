LOADING...
अमेरिका: कैलिफोर्निया में बीच हाईवे पर मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल
अमेरिका के कैलिफोर्निया में मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त (तस्वीर: एक्स/@916times)

लेखन गजेंद्र
Oct 07, 2025
09:24 am
अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा सैक्रामेंटो शहर में हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हेलिकॉप्टर ने बच्चों के अस्पताल से उड़ान भरी थी और अचानक हाईवे के बीच आकर गिर गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान से धुआं निकलते दिख रहा है। हेलीकॉप्टर के आसपास वाहन दिखाई दे रहे हैं। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाम को अचानक हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर होवे एवेन्यू के पास हाईवे-50 की पूर्व दिशा वाली लेन में आकर गिरा। घटना के बाद राजमार्ग के दोनों ओर यातायात रोक दिया गया। हेलीकॉप्टर में कई लोगों को फंसे होने की जानकारी है। बता दें कि इस वर्ष अगस्त में ब्रिटेन के आइल ऑफ वाइट में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी।

