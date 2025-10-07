अमेरिका: कैलिफोर्निया में बीच हाईवे पर मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा सैक्रामेंटो शहर में हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हेलिकॉप्टर ने बच्चों के अस्पताल से उड़ान भरी थी और अचानक हाईवे के बीच आकर गिर गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान से धुआं निकलते दिख रहा है। हेलीकॉप्टर के आसपास वाहन दिखाई दे रहे हैं। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाम को अचानक हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर होवे एवेन्यू के पास हाईवे-50 की पूर्व दिशा वाली लेन में आकर गिरा। घटना के बाद राजमार्ग के दोनों ओर यातायात रोक दिया गया। हेलीकॉप्टर में कई लोगों को फंसे होने की जानकारी है। बता दें कि इस वर्ष अगस्त में ब्रिटेन के आइल ऑफ वाइट में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का दृश्य
BREAKING: New video shows helicopter crash on Highway 50 in Sacramento, California. Multiple victims. pic.twitter.com/2p5uoF9Tae— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 7, 2025