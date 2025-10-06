पाकिस्तान ने की चीनी हथियारों की तारीफ, कहा- भारत के खिलाफ किया शानदार प्रदर्शन

पाकिस्तान ने चीन निर्मित हथियारों की उपयोगिता को लेकर बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान में अंतर-सेवा जनसंपर्क (ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत के साथ चार दिनों तक चले संघर्ष में चीन निर्मित हथियारों ने बेहद अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। उनका दावा ऐसे समय में आया है जब इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि ' ऑपरेशन सिंदूर ' में भारतीय हमलों में चीन निर्मित PL-15 मिसाइल नष्ट हो गई थी।

दावा जनरल चौधरी ने क्या किया दावा? पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में जनरल चौधरी ने मई में भारत के साथ हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, "हम हर तरह की तकनीक के लिए तैयार हैं। जाहिर है, हाल ही में चीनी हथियारों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।" उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने संघर्ष में 7 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि भारत ने किसी भी पाकिस्तानी विमान को नहीं गिराया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि है।"

हथियार पाकिस्तान ने किया था चीनी हथियारों का इस्तेमाल बता दें कि मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में आधुनिक चीनी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें PL-15 मिसाइलें और HQ-9P जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और JF-17 और J-10 लड़ाकू विमान शामिल थे। हालांकि, भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली समेत रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने इन हथियारों के हमलों को नाकाम कर दिया था।

खीज पाकिस्तान की खीज को उजागर करते हैं ये दावे ये दावे पाकिस्तान की उस खीज को उजागर करते हैं, जिसमें भारत ने अपने हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी हवाई पट्टियों को तबाह कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी को भी उजागर किया और परमाणु हथियार नष्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। इसके बाद उसने भारत से संघर्ष विराम की मिन्नते की और तब जाकर भारत ने हमले रोके, लेकिन जनरल चौधरी के दावे पाकिस्तान की हार की खीज दिखा रहे हैं।

हकीकत भारत ने मार गिराए थे पाकिस्तान के 8-10 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने पिछले सप्ताह 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान का खुलासा करते हुए कहा था कि भारत ने मई में हुई झड़पों के दौरान 8-10 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट किया था, जिनमें अमेरिका निर्मित F-16 और चीनी JF-17 शामिल थे। वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने के दावों को भी पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानियां करार दिया था।