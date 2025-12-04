अमेरिका के कैलिफोर्निया में F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट ने अपनी जान बचाई

नेवादा के नेलिस सैन्य हवाई अड्डे से जारी बयान में कहा गया है कि F-16C फाइटिंग फाल्कन विमान कैलिफोर्निया के नियंत्रित हवाई क्षेत्र में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। थंडरबर्ड्स टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि पायलट की हालत स्थिर है और उसे आगे की देखभाल मिल रही है। टीम ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। घटना की जांच की जा रही है।

विमान

अमेरिका का शक्तिशाली विमान है F-16

अमेरिका के शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में F-16 भी शामिल है। इसे 1970 के समय में जनरल डायनामिक्स ने बनाया था, जबकि अब अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। अमेरिका इसे भारत को बेचना चाहता है। अभी पाकिस्तान समेत 25 से ज्यादा देश F-16 इस्तेमाल करते हैं। 1970 से अभी तक 4,600 से ज्यादा F-16 अलग-अलग देशों को बेचे जा चुके हैं। F-16 फाइटिंग फाल्कन थंडरबर्ड्स के एयर शो और ट्रेनिंग मिशन में खास रोल निभाता है।