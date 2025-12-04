अमेरिका के कैलिफोर्निया में F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट ने अपनी जान बचाई
क्या है खबर?
अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुवार को अमेरिकी वायुसेना के थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रन का एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना सुबह डेथ वैली के दक्षिण में एक सुदूर रेगिस्तानी इलाके में हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में विमान जमीन की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पायलट ने विस्फोट से कुछ देर पहले पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पायलट फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।
हादसा
हादसे के कारणों का पता नहीं
नेवादा के नेलिस सैन्य हवाई अड्डे से जारी बयान में कहा गया है कि F-16C फाइटिंग फाल्कन विमान कैलिफोर्निया के नियंत्रित हवाई क्षेत्र में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। थंडरबर्ड्स टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि पायलट की हालत स्थिर है और उसे आगे की देखभाल मिल रही है। टीम ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। घटना की जांच की जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे से पहले पायलट ने जान बचाई
USAF F-16 fighter jet crashes in California pic.twitter.com/VmaBYPzk6E— War & Gore (@Goreunit) December 4, 2025
विमान
अमेरिका का शक्तिशाली विमान है F-16
अमेरिका के शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में F-16 भी शामिल है। इसे 1970 के समय में जनरल डायनामिक्स ने बनाया था, जबकि अब अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। अमेरिका इसे भारत को बेचना चाहता है। अभी पाकिस्तान समेत 25 से ज्यादा देश F-16 इस्तेमाल करते हैं। 1970 से अभी तक 4,600 से ज्यादा F-16 अलग-अलग देशों को बेचे जा चुके हैं। F-16 फाइटिंग फाल्कन थंडरबर्ड्स के एयर शो और ट्रेनिंग मिशन में खास रोल निभाता है।