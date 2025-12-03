यूरोप ने रूसी गैस आयात पर पूरी तरह रोक लगाई, इसे ऊर्जा स्वतंत्रता कहा

यूरोप की सबसे बड़ी ऊर्जा निर्भरता का बुधवार को यूरोपीय आयोग (EC) के फैसले से अंत हो गया है। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने घोषणा की कि महाद्वीप ने औपचारिक रूप से रूसी जीवाश्म ईंधन के आयात को बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला यूरोपीय संघ (EU), यूरोपीय संसद और परिषद द्वारा बुधवार को राजनीतिक समझौते के तहत लिया गया। EU ने 2027 अंत तक आयात चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति जताई है।

फैसला क्या है समझौता? EU की सरकारों और यूरोपीय संसद के प्रतिनिधियों ने बुधवार को EC द्वारा जून में रखे गए प्रस्तावों पर एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ के पूर्व शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता से गैस की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात 2026 के अंत तक और पाइपलाइन गैस का आयात सितंबर 2027 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

बयान EC की अध्यक्ष ने क्या कहा? उर्सुला ने बयान में कहा, "आज, हम रूस से यूरोप की पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। हम इन आयातों को स्थायी रूप से रोक रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के युद्ध कोष को कम करके, हम यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हैं और इस क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा साझेदारियों और अवसरों पर अपनी नजरें गड़ाए हैं।" उन्होंने कहा कि LNG प्रतिबंध 25 अप्रैल, 2026 और पाइपलाइन गैस प्रतिबंध 17 जून, 2026 से लागू होगा।

