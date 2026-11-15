मियामी हवाई अड्डे पर 2 विमान भिड़े: कोई हताहत नहीं, उड़ानें जारी

मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 नवंबर को एक कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंस का एक यात्री विमान गलती से आपस में टकरा गए। यह छोटी सी टक्कर रात करीब 9:15 बजे हुई, जहां 2 टैक्सीवे मिलते हैं। गनीमत रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई।