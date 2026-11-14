बांग्लादेश की नेशनल क्रिकेट लीग पर बॉल-टैम्परिंग का साया, वैसलीन के इस्तेमाल करने के आरोप लगे 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपों के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की अंपायर समिति को वैसलीन से बॉल-टैम्परिंग किए जाने के आरोपों के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

NCL से जुड़े कई लोगों का दावा है कि टीमों द्वारा मौखिक रूप से इस बात को उठाए जाने के बावजूद, अंपायरों ने इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया।

इससे बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेट में बॉल टैम्परिंग के लिए वैसलीन के इस्तेमाल के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।