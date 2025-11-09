यूक्रेन के अहम शहर पोकरोव्स्क पर कब्जा कर सकता है रूस, सैनिकों में भीषण युद्ध जारी

यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। रूस जल्द ही पूर्वी यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण शहर पोकरोव्स्क पर कब्जा कर सकता है। रूसी सैनिक इस शहर में घुस चुके हैं और उनकी यूक्रेनी सैनिकों से झड़पें तेज हो गई हैं। यूक्रेन के एक बटालियन कमांडर ने CNN से कहा कि वे शहर में चारों तरफ से घिर चुके हैं, जिसकी उन्हें आदत हो चुकी है।

रिपोर्ट शहर का पतन अब निश्चित- रिपोर्ट CNN ने जमीनी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पोकरोवस्क शहर का पतन अब रूस के हाथों निश्चित है। एक बटालियन कमांडर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हालात मुश्किल हैं, हर तरह की लड़ाई चल रही है, शहरी इलाकों में गोलीबारी हो रही है और हर तरह के हथियारों से गोलाबारी हो रही है। हम लगभग घिर चुके हैं, लेकिन हमें इसकी आदत हो गई है।"

अहम कितना अहम है पोकरोव्स्क शहर? पोकरोव्स्क यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। यहां से कई राजमार्ग और रेल लाइनें डोनेत्स्क, कोस्त्यांतिनिवका, जापोरिजिया और डिनीप्रो को जोड़ती थीं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर को रूस ने पहले ही नष्ट कर दिया है। ये शहर यूक्रेन का अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। यहीं से पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति की जाती है। रूस इस शहर पर कब्जे के साथ ही डोनेत्सक क्षेत्र पर नियंत्रण के और करीब पहुंच जाएगा।