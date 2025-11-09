जापान में लगे 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके, सुनामी की चेतावनी जारी

चेतावनी

जापान में एक मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी

एजेंसी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट पर समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस दौरान इवाते के कुछ हिस्सों में आए भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप के बाद जापान में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक मीटर (3 फीट) ऊंची सुनामी उठने की चेतावनी जारी की है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन ने ऐहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।