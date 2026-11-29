ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके कारण साल 2023 से अब तक शुद्ध आव्रजन में 92 प्रतिशत की भारी कमी आई है।

इसी दौरान, वर्क वीजा में 63 प्रतिशत और भारतीय छात्रों के वीजा में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। जो लोग ब्रिटेन में पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये नए नियम काफी मुश्किल पैदा कर रहे हैं।