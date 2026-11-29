अमेरिका-ईरान युद्ध में स्टारलिंक के उपयोग पर एलन मस्क ने नाराजगी जताई थी

ईरान ने अमेरिका पर हमला करने के लिए स्टारलिंक इंटरनेट का किया इस्तेमाल, रिपोर्ट में खुलासा

क्या है खबर?

ईरान ने कथित तौर पर मार्च में अमेरिका पर हमले करने के लिए एलन मस्क की स्पेस-X द्वारा संचालित स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल किया था। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ साझा की गई गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया कि जब अमेरिका ने ईरान की पारंपरिक संचार प्रणालियों को निशाना बनाया तो उसने संचार के वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्टारलिंक का उपयोग किया। मस्क को मार्च में इसका पता चला था, जब युद्ध चरम दौर पर था।