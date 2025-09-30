UAE ने शुरू किए 4 नए वीजा कार्यक्रम, क्या इनसे भारतीयों को भी होगा फायदा?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी वीजा और निवास प्रणाली में व्यापक बदलाव किए हैं। इसमें 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां जोड़ने के साथ कमजोर समूहों और पेशेवरों के लिए विकल्प बढ़ाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और समावेशिता में सुधार करना है। इन नई वीजा श्रेणियों से वैश्विक प्रतिभाओं के लिए UAE में प्रवेश आसान हो जाएगा। आइए इनके बारे में जानते हैं।

वीजा UAE ने पेश किए ये नए विजिट वीजा UAE सरकार ने उच्च मांग वाले क्षेत्रों में पेशेवरों को आकर्षित करने और पर्यटन से संबंधित उद्योगों को समर्थन देने के लिए विशेष वीजा की शुरुआत की है। इनमें AI विशेषज्ञ वीजा, क्रूज पर्यटन वीजा, इवेंट वीजा और मनोरंजन वीजा शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विशेषज्ञों के लिए डिजाइन AI विशेषज्ञ वीजा एकल या एकाधिक प्रविष्टियों की अनुमति देता है और लाइसेंस प्राप्त तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित है। इससे UAE में AI प्रतिभाएं बढ़ सकेंगी।

अन्य क्रूज पर्यटन और इवेंट वीजा का उद्देश्य क्रूज उद्योग के यात्रियों और कर्मचारियों को लक्षित क्रूज पर्यटन वीजा बढ़ते समुद्री पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करता है। बहु-प्रवेश परमिट क्रूज जहाज के कर्मचारियों और क्रूज के माध्यम से आने वाले आगंतुकों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे पर्यटन और आतिथ्य राजस्व में वृद्धि होती है। इसी तरह इवेंट वीजा सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और उत्सवों में भाग लेने वाले पेशेवरों और उत्साही लोगों के लिए UAE में प्रवेश को आसान बनाएगा।

जानकारी मनोरंजन वीजा में क्या होगा? मनोरंजन वीजा UAE में लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक गेमिंग या मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह UAE के बढ़ते मनोरंजन और डिजिटल गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देगा।

संशोधन निवास और प्रवेश वीजा नियमों में भी किया संशोधन UAE में पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (ICP) के संघीय प्राधिकरण ने निवास और प्रवेश वीजा नियमों में भी संशोधन किया है। अब एक वर्ष के जारी होने वाले मानवीय निवास परमिट को नवीनीकृत कराया जा सकेगा। यह परमिट युद्ध, आपदाओं या अशांति से प्रभावित देशों के विदेशियों को सहायता प्रदान करता है। पहचान एवं विदेशी मामलों के महानिदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर निवास की अवधि बढ़ाई या रद्द की जा सकती है।

मदद विधवाओं और तलाकशुदा लोगों के लिए निवास की व्यवस्था संशोधनों में कमजोर महिलाओं और परिवारों, खासकर विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब UAE नागरिकों की विदेशी विधवाएं या तलाकशुदा पति-पत्नी एक वर्ष के नवीकरणीय निवास परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगी। बशर्ते कि वे उस समय UAE में रह रही थीं और पति द्वारा प्रायोजित थीं। इसके अलावा वर्तमान में उनके पास उन बच्चों की कानूनी अभिरक्षा है जिन्हें वे प्रायोजित करना चाहती हैं।

अन्य परिवार, मित्र और ट्रक चालकों के लिए भी वीजा UAE ने परिवार और मित्र वीजा में संशोधन करते हुए अब आय के आधार पर तृतीय डिग्री तक के रिश्तेदारों और मित्रों को प्रायोजित करने की छूट दी है। इसी तरह ट्रक चालकों के वीजा में भी संशोधन किया गया है। अब लाइसेंस प्राप्त मालवाहक कंपनी प्रायोजन, वित्तीय गारंटी और स्वास्थ्य बीमा के साथ ट्रक चालक एकल या बहु प्रवेश वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये परिवर्तन प्रतिभा, पर्यटन और व्यापार के मामले में UAE की स्थिति मजबूत करेंगे।

आवेदन नई वीजा श्रेणियों के लिए कैसे करें आवेदन? नई वीजा श्रेणियों के लिए आवेदकों को सामान्यत वीजा श्रेणी से संबंधित लाइसेंस प्राप्त UAE संस्था से प्रायोजन प्राप्त करना होगा। इसी तरह आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र, तलाक या मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद UAE के नियमों की पालाना सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक UAE पोर्टल या लाइसेंस प्राप्त आव्रजन सलाहकारों से परामर्श लेकर आवेदन करें।