पाकिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर बम धमाका और गोलीबारी, 8 की मौत

पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा में भीषण बम धमाका (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Sep 30, 2025
01:51 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। इस बार प्रांत की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय में बम धमाका किया गया है। जरघुन रोड पर हुए शक्तिशाली विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में सुनी गई है। व्यावसायिक इमारतों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद यहां गोलीबारी भी हुई। घटना में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 से अधिक घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

धमाका

पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी

बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर और स्वास्थ्य सचिव मुजीब-उर-रहमान के निर्देश पर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में अलर्ट जारी किया गया है। शहर में अफरा-तफरी का माहौल है। मृतकों के शवों को और घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया है। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तुरंत काम पर आने को कहा गया है। पुलिस ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी है। अभी हमले को अंजाम देने वाले समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

धमाका

आत्मघाती हमले का शक

यह धमाका राजधानी के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में हुआ है, जिसने अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट विस्फोटकों से लदे एक वाहन से हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि यह एक आत्मघाती बम विस्फोट हो सकता है। CCTV फुटेज में भी धमाके का वीडियो दिखा है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि हमला विशेष रूप से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।

ट्विटर पोस्ट

धमाके का वीडियो