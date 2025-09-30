पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्वेटा में भीषण बम धमाका (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर बम धमाका और गोलीबारी, 8 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:51 pm Sep 30, 202501:51 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। इस बार प्रांत की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय में बम धमाका किया गया है। जरघुन रोड पर हुए शक्तिशाली विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में सुनी गई है। व्यावसायिक इमारतों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद यहां गोलीबारी भी हुई। घटना में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 से अधिक घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।