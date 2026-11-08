मालवाहक जहाज में लगी आग, UAE के तटरक्षक दल ने बचाईं 22 जानें
ओमान की खाड़ी में एक मालवाहक जहाज में आग लग गई थी, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तटरक्षक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज पर मौजूद 22 अरब क्रू सदस्यों की जान बचाई।
तटरक्षक दल को जैसे ही खतरे का सिग्नल मिला, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके। अभी सभी क्रू सदस्यों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
UAE तटरक्षक ने आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया
यह बचाव अभियान दिखाता है कि समुद्र में आने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए UAE तटरक्षक कितना तैयार और कुशल है। उनके खास प्रशिक्षित दलों ने तेजी से काम किया और सुरक्षा नियमों का पूरा पालन किया।
इससे यह बात साफ होती है कि देश अपने समुद्री इलाकों में लोगों की सुरक्षा को कितनी अहमियत देता है। असल में, यह एक महीने के भीतर उनका दूसरा बड़ा बचाव अभियान है। पिछले अक्टूबर में ही उन्होंने अरब सागर में एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद 22 और लोगों को बचाया था।