मालवाहक जहाज में लगी आग, UAE के तटरक्षक दल ने बचाईं 22 जानें

यह बचाव अभियान दिखाता है कि समुद्र में आने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए UAE तटरक्षक कितना तैयार और कुशल है। उनके खास प्रशिक्षित दलों ने तेजी से काम किया और सुरक्षा नियमों का पूरा पालन किया।

इससे यह बात साफ होती है कि देश अपने समुद्री इलाकों में लोगों की सुरक्षा को कितनी अहमियत देता है। असल में, यह एक महीने के भीतर उनका दूसरा बड़ा बचाव अभियान है। पिछले अक्टूबर में ही उन्होंने अरब सागर में एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद 22 और लोगों को बचाया था।