ब्रिटेन के साउथैम्प्टन में हैलोवीन पार्टी के दौरान 16 साल के 2 नाबालिगों पर हत्या के प्रयास का आरोप

पुलिस के मुताबिक, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ बिन बुलाए लोग पार्टी में घुस आए और वहाँ मौजूद लोगों से मारपीट करने लगे।

घायलों में से एक लड़का अभी भी गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती है, जबकि बाकी चार को छुट्टी मिल चुकी है। इस मामले में कुल 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था।

इनमें से 2 पर अब आरोप तय हुए हैं, जबकि 4 को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है। पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि उस रात क्या हुआ था।