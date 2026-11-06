ब्रिटेन के साउथैम्प्टन में हैलोवीन पार्टी के दौरान 16 साल के 2 नाबालिगों पर हत्या के प्रयास का आरोप
ब्रिटेन के साउथैम्प्टन शहर में 16 साल के 2 लड़कों को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला 31 अक्टूबर 2026 को हुई एक हैलोवीन पार्टी में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है।
इनमें से एक लड़के पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है, वहीं दूसरे पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है।
दोनों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। इस हमले में 16 और 17 साल के कुल 5 लड़के घायल हुए थे।
बिना बुलाए आए एक ग्रुप ने पार्टी में की मारपीट
पुलिस के मुताबिक, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ बिन बुलाए लोग पार्टी में घुस आए और वहाँ मौजूद लोगों से मारपीट करने लगे।
घायलों में से एक लड़का अभी भी गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती है, जबकि बाकी चार को छुट्टी मिल चुकी है। इस मामले में कुल 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था।
इनमें से 2 पर अब आरोप तय हुए हैं, जबकि 4 को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है। पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि उस रात क्या हुआ था।