तुर्की ने अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद इस समझौते पर मुहर लगाई है।

अगस्त में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और इसी महीने की शुरुआत में संसद से भी इसे हरी झंडी मिल गई थी। इस समझौते के तहत, अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो बाकी दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के बढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में बेचैनी बढ़ती जा रही है।