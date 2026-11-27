ANI को FWICE अध्यक्ष बीएन तिवारी ने बताया कि नेटफ्लिक्स भारत की नीतियों या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कंटेंट न दिखाने पर सहमत हुआ था। उन्होंने कहा, "इसके बावजूद उन्होंने एक पाकिस्तानी सीरीज का प्रोमो जारी कर दिया है और यह शो जल्द रिलीज होने वाला है। मुझे पता है कि उनका नियंत्रण अमेरिका से है और प्रसारण वहीं से होता है; वरना अगर ये भारत के किसी कोने से होता, तो हम इसे अब तक रोक चुके होते।"