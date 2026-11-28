सरकारी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की तैयारी में जुटा ट्रंप प्रशासन, जानिए कारण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम 31 दिसंबर को एक खास बैठक कर रही है। इस बैठक का मकसद बड़े सरकारी परियोजनाओं को जल्दी-जल्दी पूरा करना है। इनमें ईस्ट पोटोमैक पार्क गोल्फ कोर्स को नया बनाना और आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग की दोबारा रंगाई जैसे काम शामिल हैं। टीम चाहती है कि ये परियोजनाएं डेमोक्रेट्स का सरकारी जांच प्रक्रिया पर ज्यादा प्रभाव बढ़ने से पहले ही आगे बढ़ जाएं। ट्रंप खुद भी इन कामों में तेजी लाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इनमें देरी हुई, तो लागत काफी बढ़ सकती है।
NCPC करेगी सरकारी परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा
राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग (NCPC), जो इन सरकारी परियोजनाओं की जांच करती है, वो भी जल्द ही एक बैठक करने वाली है। इस बैठक में शुरुआती प्रस्तावों पर गौर किया जाएगा। कुछ आलोचकों का मानना है कि ट्रंप के समर्थक सामान्य प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की कोशिश में हैं। अभी हाल ही में NCPC ने वॉशिंगटन के अधिकारियों के विरोध के बावजूद ट्रंप के एक विवादित विजय मेहराब प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। अब जबकि कमीशन में डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ने वाला है, ऐसे में आगे चलकर नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलना काफी मुश्किल हो सकता है।