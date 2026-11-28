राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग (NCPC), जो इन सरकारी परियोजनाओं की जांच करती है, वो भी जल्द ही एक बैठक करने वाली है। इस बैठक में शुरुआती प्रस्तावों पर गौर किया जाएगा। कुछ आलोचकों का मानना है कि ट्रंप के समर्थक सामान्य प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की कोशिश में हैं। अभी हाल ही में NCPC ने वॉशिंगटन के अधिकारियों के विरोध के बावजूद ट्रंप के एक विवादित विजय मेहराब प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। अब जबकि कमीशन में डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ने वाला है, ऐसे में आगे चलकर नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलना काफी मुश्किल हो सकता है।