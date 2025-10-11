डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- मारिया मचाडो ने मेरे सम्मान में नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा, "मैंने मचाडो से यह नहीं कहा कि पुरस्कार मुझे दे दो। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। मैं इस दौरान उनकी मदद करता रहा हूं। आपदा के दौरान वेनेज़ुएला में उन्हें बहुत मदद की जरूरत थी। मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई।" इससे पहले मचाडो ने अपना पुरस्कार ट्रंप को समर्पित किया था।

पुरस्कार

वेनेजुएला की मचाडो को मिला है शांति का नोबेल

वेनेजुएला की मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वे करीब 20 सालों से वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए किए गए संघर्ष के चलते ये सम्मान मिला है। वहीं, ट्रंप ने 8 युद्ध खत्म करवाने का हवाला देते हुए कई बार खुद के लिए पुरस्कार की मांग की थी।