तलाक की अफवाहों के बीच ट्रंप का ऐलान, एनवीडिया CEO जेन्सेन हुआंग की पत्नी से सुलह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जानकारी दी है कि एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी के बीच तलाक की अफवाहों के बाद अब सुलह हो गई है।
ट्रंप ने लोरी को शानदार महिला बताया और इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी परेशानियां सुलझा ली हैं।
ये खबरें तब सामने आई थीं, जब जेन्सेन का नाम एक दूसरी बिजनेसवुमन से जोड़ा जा रहा था।
ट्रंप ने एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग को CEO बनाए रखने का किया समर्थन
ट्रंप ने एनवीडिया के जेन्सेन को CEO पद पर बनाए रखने के कदम का पूरा समर्थन किया।
उन्होंने इस फैसले को कंपनी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एकदम सही और ठीक बताया।
ट्रंप ने साफ किया कि हुआंग के CEO बने रहने से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बातों से भी सहमति जताई।
हालांकि, ट्रंप ने एनवीडिया से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी निर्यात नियंत्रण नीतियों की लगातार जांच करते रहें, ताकि हर तरह से सावधानी बरती जा सके।
लोरी हुआंग, जिनकी एनवीडिया में काफी बड़ी हिस्सेदारी है, ने अभी तक इन सभी बातों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।