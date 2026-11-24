ट्रंप ने एनवीडिया के जेन्सेन को CEO पद पर बनाए रखने के कदम का पूरा समर्थन किया।

उन्होंने इस फैसले को कंपनी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एकदम सही और ठीक बताया।

ट्रंप ने साफ किया कि हुआंग के CEO बने रहने से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बातों से भी सहमति जताई।

हालांकि, ट्रंप ने एनवीडिया से यह भी आग्रह किया कि वे अपनी निर्यात नियंत्रण नीतियों की लगातार जांच करते रहें, ताकि हर तरह से सावधानी बरती जा सके।

लोरी हुआंग, जिनकी एनवीडिया में काफी बड़ी हिस्सेदारी है, ने अभी तक इन सभी बातों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।