सूरज बड़जात्या के सेट पर कलाकारों को मिलती है राहत

सूरज बड़जात्या के साथ काम करना क्यों है खास? आयुष्मान खुराना ने बताई शूटिंग की कहानी

लेखन अंशिका शुक्ला 11:40 am Nov 24, 202611:40 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड में इन दिनों काम के घंटों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पिछले साल दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग उठाई थी, जिसके बाद यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस बीच, कई कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने काम के स्वस्थ माहौल की जरूरत पर जोर दिया है। अब आयुष्मान खुराना और शरवरी ने बताया है कि सूरज बड़जात्या के फिल्म सेट बाकी सेटों से किस तरह अलग होते हैं।