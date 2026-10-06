ट्रंप के ईरानी हमले वाले बयान पर कैलिफोर्निया के गवर्नर नाराज, बोले- पागलपन और खतरनाक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के हमले के बयान को लेकर कैलिफोर्निया के गर्वनर नाराज हो गए हैं और ट्रंप की कड़ी आलोचना की है।

ट्रंप ने 5 अक्टूबर को नेब्रास्का में एक रैली में संकेत दिया था कि ईरान लॉस एंजिल्स या सैन डिएगो पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक छोटी सी कीमत है... उन्हें लॉस एंजिल्स पर कब्जा करने दो, उन्हें सैन डिएगो पर कब्जा करने दो। यह बहुत छोटी सी कीमत है।

उनके इस बयान ने तुरंत ही विवाद खड़ा कर दिया। ट्रंप ने हाल ही में बढ़े ईंधन के दामों को ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जोड़ा था।

उनका कहना था कि वैश्विक सुरक्षा के लिए इन बढ़ी हुई कीमतों को चुकाना 'एक छोटी कीमत' है।