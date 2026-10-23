डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर नए विवादों में घिर गए हैं

ट्रंप के दामाद पर सऊदी-UAE से करोड़ों की घूस लेने के आरोप, फोन ने खोले राज

लेखन आबिद खान 12:31 pm Oct 23, 202612:31 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर नए विवादों में घिर गए हैं। इस बार विवाद की वजह वे खुद नहीं, बल्कि उनके दामाद जेरेड कुशनर है। कुशनर पर आरोप लगा है कि उन्होंने ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करते हुए खाड़ी देशों से अरबों डॉलर की घूस ली थी। साथ ही वे अजरबैजान से दुबई के एक बैंक खाते में लाखों डॉलर के ट्रांसफर की देखरेख भी कर रहे थे।