डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव: व्हाइट हाउस लौटे स्टीफन मिलर, भारत पर रहा है कड़ा रुख

मिलर ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने अमेरिकी सामानों पर ऊंचे भारतीय टैरिफ (आयात शुल्क) और जिसे वह अमेरिका के अप्रवासन प्रणाली का गलत इस्तेमाल मानते हैं, उस पर भारत की आलोचना की है। ट्रंप की पिछली टीम में एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अप्रवासन को सीमित करने और कुशल विदेशी कामगारों तथा H-1B वीजा से जुड़े नियमों को सख्त बनाने पर जोर दिया था। इसके बावजूद मिलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के जुड़ाव को माना है। वहीं, हाल के दिनों में ज्यादा भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, जिससे तथाकथित 'समोसा कॉकस' में उनकी मौजूदगी बढ़ रही है और ट्रंप के तहत अमेरिका-भारत संबंधों में नई परतें जुड़ रही हैं।