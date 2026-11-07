डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव: व्हाइट हाउस लौटे स्टीफन मिलर, भारत पर रहा है कड़ा रुख
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीफन मिलर को अपना नया व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ चुना है। मिलर को उनकी सख्त नीतियों के लिए जाना जाता है। रिपब्लिकन को मध्यावधि चुनाव में मिली हार के बाद मिलर ने सूसी वाइल्स की जगह ली है। मिलर पहले भी भारत को लेकर खबरों में रहे हैं। उन्होंने भारत के रूसी तेल खरीदने पर सवाल उठाए थे। 2025 में उन्होंने कहा था कि यह स्वीकार्य नहीं है और भारत पर रूस के यूक्रेन युद्ध में पैसा लगाने का आरोप भी लगाया था।
स्टीफन मिलर ने भारतीय टैरिफ, अप्रवासन की आलोचना की
मिलर ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने अमेरिकी सामानों पर ऊंचे भारतीय टैरिफ (आयात शुल्क) और जिसे वह अमेरिका के अप्रवासन प्रणाली का गलत इस्तेमाल मानते हैं, उस पर भारत की आलोचना की है। ट्रंप की पिछली टीम में एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अप्रवासन को सीमित करने और कुशल विदेशी कामगारों तथा H-1B वीजा से जुड़े नियमों को सख्त बनाने पर जोर दिया था। इसके बावजूद मिलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के जुड़ाव को माना है। वहीं, हाल के दिनों में ज्यादा भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, जिससे तथाकथित 'समोसा कॉकस' में उनकी मौजूदगी बढ़ रही है और ट्रंप के तहत अमेरिका-भारत संबंधों में नई परतें जुड़ रही हैं।