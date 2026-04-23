ट्रंप का अमेरिकी नौसेना को आदेश- होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली हर नाव उड़ा दो
क्या है खबर?
ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को कड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने नौसेना से कहा कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव को नष्ट कर दें। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंग हटाने के अमेरिकी अभियान पहले से ही चल रहे हैं और अब इन प्रयासों को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
बयान
ट्रंप बोले- हर नाव को गोली मारकर नष्ट कर दो
ट्रंप ने लिखा, 'मैंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि वह किसी भी नाव को—चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों जो होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछा रही हो, उसे गोली मारकर नष्ट कर दे। इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज इस समय जलडमरूमध्य को साफ कर रहे हैं। मैं आदेश देता हूं कि यह काम जारी रहे, लेकिन अब 3 गुना ज्यादा तेजी से!'
होर्मुज
होर्मुज में लगातार बढ़ रहा तनाव
होर्मुज में बीते दिन ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया था और 2 को कब्जे में ले लिया था। इनमें से एक भारत आ रहा था। वहीं, आज अमेरिका ने एक जहाज पर कब्जा करने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज ईरान से तेल ले जा रहा था। वहीं, अमेरिकी नौसेना एक अन्य जहाज का भी पीछा कर रही है, जिस पर नाकेबंदी तोड़ने का आरोप है।