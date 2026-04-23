ट्रंप का अमेरिकी नौसेना को आदेश- होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली हर नाव उड़ा दो

बयान

ट्रंप बोले- हर नाव को गोली मारकर नष्ट कर दो

ट्रंप ने लिखा, 'मैंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि वह किसी भी नाव को—चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों जो होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछा रही हो, उसे गोली मारकर नष्ट कर दे। इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज इस समय जलडमरूमध्य को साफ कर रहे हैं। मैं आदेश देता हूं कि यह काम जारी रहे, लेकिन अब 3 गुना ज्यादा तेजी से!'