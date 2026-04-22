ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में 2 जहाजों पर कब्जा किया, अब तक क्या-क्या पता है?

ईरान और अमेरिका में नाजुक युद्धविराम के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कम से कम 3 जहाजों पर गोलीबारी की है, जिनमें से 2 को कब्जे में ले लिया है। इनमें से एक जहाज भारत आ रहा था। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया था। आइए तीनों जहाजों के बारे में जानते हैं।

जहाज 3 जहाजों पर गोलीबारी, 2 पर कब्जा जिन 3 जहाजों पर हमला हुआ है, उनके नाम यूफोरिया, MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोंडास हैं। यूफोरिया को छोड़कर बाकी 2 जहाजों पर IRGC ने कब्जा कर लिया है। IRGC से जुड़ी फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि 'यूफोरिया' जहाज को निशाना बनाया गया और अब वह ईरान के तट के पास है। केप्लर के अनुसार, यह जहाज 22 अप्रैल को भारतीय समयानुसार सुबह 6.30 बजे होर्मुज से गुजरना शुरू हुआ था।

यूफोरिया यूफोरिया जहाज के बारे में क्या पता है? यूफोरिया जहाज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक कंपनी का है और इस पर पनामा का झंडा लगा है। UKMTO ने बताया कि इस जहाज पर भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे ईरान से लगभग 14 किलोमीटर पश्चिम में हमला हुआ। वहीं, वैनगार्ड ने बताया कि ये जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर जा रहा था। इसने UAE के जेबेल अली बंदरगाह से सफर शुरू किया था और सऊदी अरब के जेद्दाह की ओर जा रहा था।

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दूसरा जहाज MSC फ्रांसेस्का पर ओमान की खाड़ी में हुआ हमला मरीन ट्रैफिक के अनुसार, MSC फ्रांसेस्का जहाज पर पनामा का झंडा लगा है। इसकी आखिरी लोकेशन ओमान की खाड़ी में आई थी और बाद में इसकी स्थिति 'लंगर डाली हुई' बताई गई। इस जहाज को ईरान के तट से करीब 11 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म वैनगार्ड ने बताया कि जहाज को IRGC ने रोका और लंगर डालने के लिए मजबूर किया। अभी ये जहाज रुका हुआ है।

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एपामिनोंडास भारत आ रहा था लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एपामिनोंडास नामक एक अन्य जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि इस जहाज पर हमला ओमान से 27 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC की एक नाव बिना कोई चेतावनी दिए सीधे जहाज के पास आई और गोलीबारी करने लगी। इससे जहाज के कंट्रोल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ये भारत के गुजरात आ रहा था।