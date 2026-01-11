ग्रीनलैंड पर हमले की योजना बना रहे डोनाल्ड ट्रंप, सैन्य अधिकारियों को दिया आदेश- रिपोर्ट
क्या है खबर?
वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अमेरिका अब ग्रीनलैंड को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सैन्य बलों के कमांडरों को ग्रीनलैंड पर संभावित हमले के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। डेली मेल ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव का अमेरिकी सेना के भीतर कड़ा विरोध हुआ है और वरिष्ठ अधिकारी इस पर असहमत दिखे।
रिपोर्ट
सैन्य अधिकारियों ने प्रस्ताव पर उठाए सवाल
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने संयुक्त विशेष अभियान कमान (JSOC) को हमले की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हालांकि, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि ऐसा कोई भी अभियान गैरकानूनी होगा और उसे कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने प्रस्ताव की वैधता और राजनीतिक व्यवहार्यता दोनों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी ट्रंप का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
बयान
अधिकारी बोले- ट्रंप 5 साल के बच्चे जैसी जिद कर रहे
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है, "जनरलों को लगता है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड योजना बेतुकी और गैरकानूनी है। वे अन्य बड़े सैन्य अभियानों के जरिए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप से निपटना 5 साल के बच्चे से निपटने जैसा है।" सूत्र ने बताया कि ट्रंप का ध्यान भटकाने के लिए अधिकारियों ने पिछले हफ्ते एक रूसी तेल जहाज को रोका और ईरान पर हमला करने का सुझाव दिया।
अभियान
वेनेजुएला अभियान की सफलता से बढ़ी ट्रंप के करीबियों की आकांक्षाएं
रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के करीबी लोगों में खासकर सलाहकार स्टीफन मिलर के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी नेताओं में आक्रामकता बढ़ गई है। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को सफलतापूर्वक पकड़ने के बाद ये नेता और उत्साहित हो गए हैं। रिपोर्ट में ब्रिटिश राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस साल के अंत में होने वाले मध्यावधि चुनावों को देखते हुए ट्रंप विदेश नीति में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।
बयान
ट्रंप ने कहा था- ग्रीनलैंड पर कब्जा करना मजबूरी
इससे पहले ट्रंप ने कहा था, "ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है। यह रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा है। हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते देख नहीं सकते। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया, तो दूसरे सख्त तरीके अपनाने होंगे। हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ न कुछ जरूर करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो।"
NATO
रिपोर्ट में दावा- NATO को तोड़ना चाहते हैं ट्रंप
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो NATO गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, "कुछ यूरोपीय अधिकारियों को संदेह है कि ट्रंप के आसपास के कट्टरपंथी गुट का असली मकसद यही है। चूंकि, कांग्रेस ट्रंप को NATO से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से यूरोपीय देशों को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।"