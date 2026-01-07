अमेरिका ने वेनेजुएला के पास तेल टैंकर का पीछा किया, बचाने के लिए आई रूसी पनडुब्बी

वेनेजुएला के पास एक तेल टैंकर पर अमेरिकी तटरक्षक बल ने चढ़ने का प्रयास किया था। रूस ने इस टैंकर को बचाने के लिए एक पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक संपत्तियों को तैनात किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया है। अटलांटिक महासागर में ये रूसी पनडुब्बी अभी भी इस टैंकर को एस्कॉर्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये एक पुराना खाली तेल टैंकर है, जिसे हाल ही में रूस में पंजीकृत कराया गया है।

रिपोर्ट अमेरिका का दावा- तेल की कालाबाजारी में शामिल टैंकर रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि ये तेल टैंकर ईरानी शासन से जुड़े आतंकवादी संगठनों की ओर से काले बाजार में बिकने वाले ईरानी और रूसी तेल की ढुलाई कर रहा था। इसके बाद अमेरिका के तटरक्षक बलों ने टैंकर का पीछा करना शुरू किया। इस टैंकर का नाम 'बेला 1' है, जो पहले फर्जी झंडे के तहत चल रहा था। हाल ही में इसका नाम बदलकर 'मरीनरा' कर लिया गया है और इसे रूस में पंजीकृत कराया गया है।

पीछा 2 हफ्ते से टैंकर का पीछा कर रहा अमेरिका रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी तटरक्षक बल 2 हफ्ते से टैंकर का पीछा कर रहे हैं। दिसंबर में तटरक्षक बलों ने वेनेजुएला में जहाज को डॉक करने और तेल लोड करने से रोकने के बाद उस पर चढ़ने का प्रयास किया था। ये कार्रवाई वेनेजुएला के खिलाफ प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी के तहत की जा रही थी। रूस ने अमेरिका से जहाज का पीछा करना बंद करने को कहा है।

जब्ती अमेरिका ने जब्त किए थे 2 जहाज हाल ही में अमेरिका ने 'स्किपर' और 'सेंचुरीज' नामक 2 टैंकरों को जब्त किया था। आरोप है कि ये अवैध तेल का परिवहन कर रहे थे। बता दें कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए 'शैडो फ्लीट' इस्तेमाल करने का आरोप है। ये जहाज दुनिया भर में अवैध तेल का परिवहन करते हैं, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था चलती है। इसमें वेनेजुएला और ईरान जैसे अन्य तेल उत्पादक देश भी शामिल हैं, जो प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।

