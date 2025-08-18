अमेरिका में बंद होगी वोटिंग मशीन और डाक वोटिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने आपदा और विनाशकारी बताया 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में डाक से होने वाले मतदान और वोटिंग मशीन को बंद करने का आह्वान किया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर बताया कि वह जल्द ही डाक द्वारा भेजे जाने वाले मतपत्रों से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने वोटिंग मशीनों को विवादास्पद, महंगी और गलत बताते हुए कहा कि वह इससे भी छुटकारा दिलाएंगे। ट्रंप ने निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव को अमेरिका की पहचान बताई है।

फैसला ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मैं डाक द्वारा भेजे जाने वाले मतपत्रों से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं। जब हम इस पर काम कर रहे हैं, तो अत्यधिक गलत, बहुत महंगी और गंभीर विवादास्पद वोटिंग मशीनों से भी छुटकारा पाऊंगा, जिनकी कीमत सटीक और परिष्कृत वॉटरमार्क पेपर से 10 गुना ज़्यादा है। और शाम के अंत में इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि चुनाव कौन जीता और कौन हारा।'

बयान दुनिया का एकमात्र देश, जहां डाक से मतदान ट्रंप ने आगे लिखा, 'अब हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो डाक द्वारा मतदान का उपयोग करते हैं। अन्य सभी देशों ने बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के कारण इसे छोड़ दिया। हम इस प्रयास की शुरुआत 2026 के मध्यावधि चुनावों में ईमानदारी लाने में मदद करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके करेंगे। हालांकि, इसका डेमोक्रेट्स द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा क्योंकि वे पहले कभी नहीं देखे गए स्तरों पर धोखाधड़ी करते हैं।'

वादा निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव के बिना देश का नामोनिशान नहीं- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा, 'चुनाव 'मेल-इन-वोटिंग' के साथ कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते।मैं और रिपब्लिकन पार्टी, हमारे चुनावों में ईमानदारी और निष्ठा वापस लाने के लिए जी-जान से लड़ेंगे। डाक से भेजे जाने वाले मतपत्रों का यह धोखा, जिसमें वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, एक पूर्ण और विनाशकारी आपदा है, अब बंद होना ही चाहिए! याद रखें, निष्पक्ष और ईमानदार चुनावों, और मजबूत और शक्तिशाली सीमाओं के बिना, आपके पास देश का नामोनिशान तक नहीं है।'