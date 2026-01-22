अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मौजदूगी में देशों ने 'गाजा शांति बोर्ड' के चार्टर पर हस्ताक्षर किए
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड दौरे के दूसरे दिन 'गाजा शांति बोर्ड' के चार्टर का अनावरण किया। इस दौरान शांति बोर्ड में शामिल देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसमें कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत कई देश शामिल हैं। गाजा शांति बोर्ड का काम युद्ध प्रभावित गाजा के गैर-सैन्यीकरण और पुनर्निर्माण है। ट्रंप ने इसमें शामिल होने के लिए भारत समेत 50 से ज्यादा देशों को न्योता भेजा था।
बयान
ट्रंप बोले- हमास को हथियार छोड़ने होंगे, वरना ये उनका अंत होगा
समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे, नहीं तो यह उनका अंत होगा। उन्होंने कहा, "हम जो कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में यहां आकर यह करना चाहता था। मुझे इससे बेहतर जगह कोई और नहीं सूझती। इसमें अब तक के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक बनने की क्षमता है। इसका नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लगभग हर देश इसका हिस्सा बनना चाहता है।"
अन्य बयान
अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- ये ऐतिहासिक, हमने नामुमकिन को कर दिखाया
वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "ये गाजा शांति बोर्ड नहीं एक्शन बोर्ड है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक्शन वाले राष्ट्रपति हैं। ये ऐतिहासिक है। ये गाजा और उस इलाके के भविष्य का विजन है। ये विजन दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे युद्धों को खत्म करने का भी रास्ता खोलेगा। कुछ महीने पहले लोगों को लगता था कि इसे हल करना नामुमकिन है। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका कोई समाधान निकलेगा।"
सदस्य
चार्टर पर किन-किन देशों ने हस्ताक्षर किए?
ट्रंप के 'गाजा शांति बोर्ड' के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), उज्बेकिस्तान और मंगोलिया शामिल हैं।