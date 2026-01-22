अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मौजदूगी में देशों ने 'गाजा शांति बोर्ड' के चार्टर पर हस्ताक्षर किए 

बयान ट्रंप बोले- हमास को हथियार छोड़ने होंगे, वरना ये उनका अंत होगा समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे, नहीं तो यह उनका अंत होगा। उन्होंने कहा, "हम जो कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में यहां आकर यह करना चाहता था। मुझे इससे बेहतर जगह कोई और नहीं सूझती। इसमें अब तक के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक बनने की क्षमता है। इसका नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लगभग हर देश इसका हिस्सा बनना चाहता है।"

अन्य बयान अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- ये ऐतिहासिक, हमने नामुमकिन को कर दिखाया वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "ये गाजा शांति बोर्ड नहीं एक्शन बोर्ड है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक्शन वाले राष्ट्रपति हैं। ये ऐतिहासिक है। ये गाजा और उस इलाके के भविष्य का विजन है। ये विजन दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे युद्धों को खत्म करने का भी रास्ता खोलेगा। कुछ महीने पहले लोगों को लगता था कि इसे हल करना नामुमकिन है। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका कोई समाधान निकलेगा।"

