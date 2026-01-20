फ्रांस का शांति बोर्ड में शामिल होने से इंकार, ट्रंप की धमकी- लगाएंगे 200 प्रतिशत टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फ्रांस पर 200 प्रतिशत का टैरिफ लगाएंगे

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Jan 20, 202603:24 pm

क्या है खबर?

फ्रांस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसके बाद ट्रंप बुरी तरह नाराज हो गए हैं। इस बीच, ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकी दी है कि वे फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। फ्रांसीसी नेता ने धमकी का जवाब दिया कि फ्रांस की विदेश नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाए टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य और अप्रभावी हैं।