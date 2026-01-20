फ्रांस का शांति बोर्ड में शामिल होने से इंकार, ट्रंप की धमकी- लगाएंगे 200 प्रतिशत टैरिफ
क्या है खबर?
फ्रांस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसके बाद ट्रंप बुरी तरह नाराज हो गए हैं। इस बीच, ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकी दी है कि वे फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। फ्रांसीसी नेता ने धमकी का जवाब दिया कि फ्रांस की विदेश नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाए टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य और अप्रभावी हैं।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
पत्रकारों ने ट्रंप से फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा वाशिंगटन के नेतृत्व वाले गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने से इंकार करने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, "क्या उन्होंने ऐसा कहा? खैर, उन्हें कोई नहीं चाहता क्योंकि वे बहुत जल्द पद से हट जाएंगे। मैं उनकी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा, और वे इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन यह उनके लिए अनिवार्य नहीं है।"
बोर्ड
क्या है गाजा शांति बोर्ड?
इजरायल-हमास ने गाजा पट्टी में युद्धविराम के लिए अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत दूसरे चरण में 'शांति बोर्ड' का अनावरण हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जिसे इजरायल-हमास युद्ध विराम की निगरानी के लिए नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित किया था। इसमें 3 परस्पर संबंधित निकाय, जिसमें मुख्य शांति बोर्ड, फिलिस्तीनी तकनीकी समिति और गाजा कार्यकारी बोर्ड शामिल है। ट्रंप ने बोर्ड के लिए 60 देशों के प्रमुख को न्यौता दिया है।
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप की फ्रांस को धमकी
Reporter: Have you invited Putin to be a member of the board of peace?— Acyn (@Acyn) January 20, 2026
Trump: Yes
Reporter: Can you respond to Macron saying he will not join the board of peace?
Trump: Nobody wants him… I’ll put a 200% tariff on his wines and he’ll join pic.twitter.com/A3a1fXybks