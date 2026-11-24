अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें एलिस हुआंग को चीनी जासूस बताया जा रहा था।

हाल ही में CNBC के साथ बातचीत में ट्रंप ने चीनी महिलाओं को लेकर बनी-बनाई धारणाओं पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने साफ कहा कि उन्हें एलिस पर लगे आरोपों पर बिल्कुल यकीन नहीं है।

एलिस हुआंग मेगास्पीड की संस्थापक हैं और उनका एनवीडिया के मुखिया जेन्सेन हुआंग के साथ रिश्ता था।

इसी पूरे मामले की वजह से जेन्सेन हुआंग को पहले CEO का पद छोड़ना पड़ा था।