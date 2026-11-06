ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन किया, बातचीत से ईरान के साथ तनाव घटाने की कोशिश
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन किया। इस बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव पर चर्चा हुई।
शेख तमीम ने कहा कि विवादों को सुलझाने और मामले को और बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है।
अपने देश में कुछ राजनीतिक मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, ट्रंप अभी भी इलाके के नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण हल निकल सके।
ईरान के विदेश मंत्री ने भी खाड़ी देशों के समकक्षों से फोन पर की बात
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी खाड़ी देशों के अपने समकक्षों से फोन पर लगातार बात कर रहे हैं। यह संभावना जताई जा रही है कि हर कोई आगे किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहता है।
कतर लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है, ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो सके।
बता दें कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हार के कारणों में एक बड़ा कारण ईरान युद्ध बताया जा रहा है।