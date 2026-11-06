ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन किया, बातचीत से ईरान के साथ तनाव घटाने की कोशिश

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी खाड़ी देशों के अपने समकक्षों से फोन पर लगातार बात कर रहे हैं। यह संभावना जताई जा रही है कि हर कोई आगे किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहता है।

कतर लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है, ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो सके।

बता दें कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हार के कारणों में एक बड़ा कारण ईरान युद्ध बताया जा रहा है।