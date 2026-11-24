अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संघीय सरकार से कहा है कि बहुत गंभीर अपराधों, खासकर बच्चों के हत्यारों और बलात्कार करने वाले लोगों को मौत की सजा देने की प्रक्रिया तेज की जाए।

उन्होंने यह घोषणा न्याय विभाग के एक कार्यक्रम में की। वहां उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजोम के हालिया फैसले पर भी बात की।

न्यूजोम ने राज्य के 500 से ज्यादा मृत्युदंड के कैदियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। ट्रंप ने इस फैसले को "हमारे देश में अब तक देखे गए सबसे चौंकाने वाले अन्यायपूर्ण कृत्यों में से एक" बताया।

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।"