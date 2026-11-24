ट्रंप ने बच्चों के बलात्कार और हत्या के मामले में जल्द से जल्द मौत की सजा देने की वकालत की
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संघीय सरकार से कहा है कि बहुत गंभीर अपराधों, खासकर बच्चों के हत्यारों और बलात्कार करने वाले लोगों को मौत की सजा देने की प्रक्रिया तेज की जाए।
उन्होंने यह घोषणा न्याय विभाग के एक कार्यक्रम में की। वहां उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजोम के हालिया फैसले पर भी बात की।
न्यूजोम ने राज्य के 500 से ज्यादा मृत्युदंड के कैदियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। ट्रंप ने इस फैसले को "हमारे देश में अब तक देखे गए सबसे चौंकाने वाले अन्यायपूर्ण कृत्यों में से एक" बताया।
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।"
गैविन न्यूज़ोम ने 500 से ज्यादा कैदियों की सजा कम की
गवर्नर न्यूजोम ने हाल ही में कैलिफोर्निया के 500 से ज्यादा मृत्युदंड के कैदियों की सजा आजीवन कारावास में बदल दी है।
हालांकि, इससे कोई भी कैदी जेल से बाहर नहीं आएगा। पिछले 20 सालों से राज्य में किसी को भी फांसी नहीं दी गई है, जबकि यहां दुनिया के सबसे बड़े 'डेथ रो' में से एक है।
ट्रंप का संघीय मृत्युदंड की प्रक्रिया को तेज करने का दबाव न्यूजोम के इस तरीके से एकदम अलग है। यह ऐसे समय में आया है जब मृत्युदंड पर बहस एक बार फिर तेज हो रही है।