ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच संयुक्त स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग बढ़ाने और रक्षा कोशिशों को आधुनिक बनाने के लिए नई योजनाएं बन रही हैं।

उन्होंने आसियान में मार्कोस के नेतृत्व की भी तारीफ की। साथ ही, उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों का पूरा साथ देगा।

इसके बाद, ट्रंप एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के मौके पर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बड़ी बातचीत के लिए शेनजेन जाएंगे।