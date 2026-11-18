ट्रंप ने फिलीपींस से मजबूत रिश्तों की बात कही, राष्ट्रपति मार्कोस को बताया असली वजह
मनीला में हुए आसियान-अमेरिका के विशेष शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और फिलीपींस के रिश्ते 'पहले से कहीं ज्यादा मजबूत' हो गए हैं।
उन्होंने राष्ट्रपति फर्डीनांड मार्कोस जूनियर के साथ अपनी निजी दोस्ती को इसकी एक बड़ी वजह बताया।
दोनों देश इस साल अपने आधिकारिक संबंधों के 80 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहे हैं।
ट्रंप ने अमेरिका-फिलीपींस की रक्षा योजनाओं पर प्रकाश डाला
ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच संयुक्त स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग बढ़ाने और रक्षा कोशिशों को आधुनिक बनाने के लिए नई योजनाएं बन रही हैं।
उन्होंने आसियान में मार्कोस के नेतृत्व की भी तारीफ की। साथ ही, उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों का पूरा साथ देगा।
इसके बाद, ट्रंप एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के मौके पर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बड़ी बातचीत के लिए शेनजेन जाएंगे।