ट्रंप के धुआंधार प्रचार के बीच हार्वर्ड का बड़ा दावा, हाउस में डेमोक्रेट्स की जीत 96 प्रतिशत पक्की

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वे फ्लोरिडा, आयोवा और कंसास जैसे अहम राज्यों में मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं।

इस बीच हार्वर्ड के एक पूर्वानुमान ने ट्रंप समेत रिपब्लिकन की नींद उड़ा दी है। पूर्वानुमान में डोमेक्रेट्स का पलड़ा भारी बताया जा रहा है।

हालांकि, ट्रंप मतदाताओं से अपील कर उन्हें बता रहे हैं कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच उनके विरोधियों की नीतियां परिवारों को "दिवालिया" बना सकती हैं।

ट्रंप भीड़ को अपनी व्यापार और इमिग्रेशन नीतियों के बारे में भी याद दिला रहे हैं, ताकि वे उनका समर्थन फिर से हासिल कर सकें।