नए वायु सेना प्रमुख ने पहले संबोधन में दिया 'VAYU' मंत्र, गिनाई प्राथमिकता

एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा, "हमारी प्राथमिकताओं को एक शब्द VAYU में समेटा जा सकता है। V का मतलब विजिलेंस, विक्ट्री और रेडीनेस (सतर्कता, जीत और तत्परता) है। हर स्क्वाड्रन, हर रडार, हर एयर डिफेंस यूनिट और हर जवान को किसी भी समय जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। A का मतलब आत्मनिर्भरता है। तेजस Mk-1A और Mk-2, AMCA, भारतीय सेंसर और स्वदेशी हथियार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। हम भारतीय तकनीक और समाधानों के दम पर लड़ेंगे।"