व्हाइट हाउस में ट्रंप मनाएंगे दिवाली, भारतीय अमेरिकियों का होगा स्वागत
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर साल की तरह इस साल भी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह करेंगे, जिसमें वो खुद शामिल होंगे।
अमेरिका के व्हाइट हाउस में यह एक ऐसी परंपरा है जो भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए इस त्योहार की अहमियत को बताती है।
यह आयोजन दिवाली के सांस्कृतिक महत्व को पहचानता है और अमेरिका में इस समुदाय की विरासत का सम्मान करता है।
व्हाइट हाउस में कई राष्ट्रपतियों ने मनाई है दिवाली
व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी, लेकिन इस परंपरा को असल पहचान तब मिली जब बराक ओबामा ने 2009 में एक औपचारिक दीपक जलाया।
पहले यह आयोजन व्हाइट हाउस के बाहर 'आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग' में होता था, लेकिन 2009 में ओबामा ने व्हाइट हाउस के अंदर दीप जलाना शुरू किया था।
पिछले साल, ट्रंप ने भारत के राजदूत के साथ मिलकर दीया जलाया और इस अवसर को खास बनाया था। यह अमेरिका और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों और आपसी सम्मान को भी दिखाता है।