व्हाइट हाउस में ट्रंप मनाएंगे दिवाली, भारतीय अमेरिकियों का होगा स्वागत

व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी, लेकिन इस परंपरा को असल पहचान तब मिली जब बराक ओबामा ने 2009 में एक औपचारिक दीपक जलाया।

पहले यह आयोजन व्हाइट हाउस के बाहर 'आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग' में होता था, लेकिन 2009 में ओबामा ने व्हाइट हाउस के अंदर दीप जलाना शुरू किया था।



पिछले साल, ट्रंप ने भारत के राजदूत के साथ मिलकर दीया जलाया और इस अवसर को खास बनाया था। यह अमेरिका और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों और आपसी सम्मान को भी दिखाता है।