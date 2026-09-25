ट्रंप-शी के बीच व्यापार को लेकर नरमी, AI और ताइवान पर तनातनी कायम
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में वाशिंगटन में एक खास द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन खत्म किया है।
इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने व्यापार समेत कई मुद्दों पर चल रही तनातनी को सुलझाने की कोशिश की। बैठक का सबसे अहम नतीजा यह रहा कि वे अपने व्यापार युद्धविराम को 10 जनवरी 2027 तक जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इसका मतलब है कि अभी कोई नया टैरिफ (शुल्क) नहीं लगेगा। हालांकि, कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है।
AI पर कोई नियम नहीं, ताइवान पर तनाव बरकरार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर दोनों पक्षों ने काफी बात की। ऐसी तकनीक को कैसे संभाला जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकती है, इस पर चर्चा हुई, लेकिन वे किसी नियम पर सहमत नहीं हो पाए।
ताइवान को लेकर तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। शी जिनपिंग ने ताइवान की आजादी खत्म करने की बात कही, जबकि अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया।
एक तरफ जहां व्यापारिक मतभेदों पर फिलहाल रोक लगी है, वहीं दूसरे बड़े मुद्दे सुलझने से अभी काफी दूर हैं।