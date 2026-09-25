ट्रंप-शी के बीच व्यापार को लेकर नरमी, AI और ताइवान पर तनातनी कायम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर दोनों पक्षों ने काफी बात की। ऐसी तकनीक को कैसे संभाला जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकती है, इस पर चर्चा हुई, लेकिन वे किसी नियम पर सहमत नहीं हो पाए।

ताइवान को लेकर तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। शी जिनपिंग ने ताइवान की आजादी खत्म करने की बात कही, जबकि अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया।

एक तरफ जहां व्यापारिक मतभेदों पर फिलहाल रोक लगी है, वहीं दूसरे बड़े मुद्दे सुलझने से अभी काफी दूर हैं।