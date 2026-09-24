शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,247 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (24 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,247 अंक की गिरावट के साथ 73,580.54 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 383 अंक फिसलकर 23,063.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 461 अंक की गिरावट के साथ 17,518.05 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज ICICI लोम्बार्ड, MCX इंडिया और कायन्स टेक ने क्रमशः 5.09 फीसदी, 1.83 फीसदी और 1.49 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मणप्पुरम फाइनेंस और सिप्ला के शेयरों में भी क्रमशः 1.42 फीसदी और 1.16 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
PB फिनटेक, मैक्स फाइनेंसियल, L&T फाइनेंस, इंफो एज और बजाज फाइनेंस क्रमशः 32.02 फीसदी, 9.71 फीसदी, 8.87 फीसदी, 6.62 फीसदी और 5.87 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.30 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।