शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,247 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:26 pm Sep 24, 202604:26 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (24 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,247 अंक की गिरावट के साथ 73,580.54 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 383 अंक फिसलकर 23,063.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 461 अंक की गिरावट के साथ 17,518.05 अंक पर बंद हुआ।