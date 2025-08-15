ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों से खालिस्तान समर्थकों ने किया झगड़ा
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खालिस्तान समर्थकों ने झगड़ा किया और कार्यक्रम में बाधा डाली। ऑस्ट्रेलिया टुडे के मुताबिक, महावाणिज्यदूत परिसर के बाहर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें खालिस्तानी समर्थक पीले झंडे लेकर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को खालिस्तानी समर्थकों को हटाया।
ट्विटर पोस्ट
ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों का हंगामा
#BREAKING : Disturbance outside the Consul General of India in Melbourne!— Siddhant Mishra (@siddhantvm) August 15, 2025
Khalistani 'goons' reportedly created a ruckus, disrupting the premises and raising tensions.
Indians had gathered to peacefully celebrate India’s 79th Independence Day, but the celebrations were… pic.twitter.com/M1EiGo1TqX
तोड़फोड़
एक सप्ताह पहले मंदिर को पहुंचाया गया था नुकसान
खालिस्तान समर्थकों ने मेलबर्न में हिंदू मंदिर को निशाना बनाने के एक हफ्ते बाद भारतीय समुदाय को परेशान किया है। खालिस्तान समर्थकों ने बोरोनिया स्थित स्वामीनारायण मंदिर में नफरत भरे संदेश लिखकर तोड़फोड़ की और पास के दो एशियाई रेस्टोरेंट पर भी भारत विरोधी संदेश लिखे। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया चैप्टर के प्रमुख मकरंद भागवत ने मंदिर पर हमले की निंदा की थी।
बधाई
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दी भारत को बधाई
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को उसके 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने एक संदेश कहा, "जब तिरंगा दुनिया भर में गर्व से लहरा रहा है, तो भारतीय भी अपने देश की 78 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रसन्नतापूर्वक विचार कर सकते हैं। एक दीर्घकालिक और स्थायी मित्र के रूप में, ऑस्ट्रेलिया भारत की सफलता का जश्न मनाता है।" उन्होंने दोनों देशों के बीच सम्मान, मित्रता, सहयोग पर आधारित मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सामुदायिक संबंधों पर प्रकाश डाला।