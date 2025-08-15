ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय समुदाय के जश्न में बाधा डाली (फाइल तस्वीर: एक्स/@austhindu)

ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों से खालिस्तान समर्थकों ने किया झगड़ा

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खालिस्तान समर्थकों ने झगड़ा किया और कार्यक्रम में बाधा डाली। ऑस्ट्रेलिया टुडे के मुताबिक, महावाणिज्यदूत परिसर के बाहर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें खालिस्तानी समर्थक पीले झंडे लेकर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को खालिस्तानी समर्थकों को हटाया।