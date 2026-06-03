ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकारने की बात स्वीकारी, कहा- लेबनान की वजह से उससे परेशान था

साक्षात्कार के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने नेतन्याहू को 'पागल' कहा और उनसे कहा था कि "तुम क्या कर रहे हो?" ट्रंप ने जवाब दिया, "हां, मैंने किया। मुझे हमेशा गुस्सा आता है। मैं उससे थोड़ा परेशान था, क्योंकि वह लगातार लेबनान से लड़ रहा था...आप जानते हैं, एक समय मैंने कहा कि हम इसे रोकेंगे। वैसे मुझे बीबी काफी पसंद हैं। हम साथ में अच्छा काम कर रहे हैं।"

बयान

नेतन्याहू को क्या बोले थे ट्रंप?

लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के शांति वार्ता से पीछे हटने की बात कही थी, जिससे ट्रंप नेतन्याहू पर काफी नाराज हुए थे। ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को कहा, "तुम बिलकुल पागल हो। अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। हर कोई तुमसे नफरत करता है। इस वजह से सब इजरायल से नफरत करते हैं।" उन्होंने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए कहा, "तुम आखिर कर क्या रहे हो?"